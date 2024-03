Mia est le plus petit têtard de la mare où elle vit avec tous ses frères et soeurs. Des frères et soeurs qui grandissent, chacun à son tour, chacun à son rythme, puis disparaissent mystérieusement, l'un après l'autre. Est-ce la faute du grand méchant Gros-Gloups qui vit dans les profondeurs de la mare ? Une adaptation pour les tout-petits L'album de Benji Davies adapté en livre cartonné et destiné aux tout-petits. Le tout-carton, solide et sûr, rend le livre accessible aux petites mains. Un format parfait pour les images immersives que propose le livre. Une thématique forte Grandir, c'est souvent apprendre à surmonter sa peur... A travers les interrogations de Mia, on devine de la crainte, mais aussi beaucoup de courage qui lui permettra de passer dans le monde des "grands" ! Cet album aborde aussi la place dans la fratrie, voir grandir les autres, patienter...