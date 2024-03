Mon cahier de naturopathie. Aromathérapie, phytothérapie, gemmothérapie, oligothérapie… pour soigner naturellement les petits bobos du quotidien

Toutes les clés pour se soigner au quotidien grâce à la naturopathie, une méthode qui agit en complémentarité avec la médecine traditionnelle et en constitue une alternative 100 % naturelle. Plus de 40 maux du quotidien classés de A à Z, pour trouver rapidement le sujet qui vous intéresse (acné, allergies, angoisse, bronchite, déprime, endométriose, fièvre, hypertension, insomnie, migraine, ostéoporose, toux, verrue...). Pour chaque affection, une fiche précise et synthétique indique les solutions les plus adaptées, les posologies, les éventuelles contre-indications, et donne des astuces pratiques pour les mettre en oeuvre au quotidien. Les solutions naturo proposées : alimentation, relaxation, activité physique, plantes, huiles essentielles, bourgeons, oligoéléments, fleurs de Bach, etc. Pratique : un code couleur permet de reconnaître en un clin d'oeil celle qui a votre préférence ! En introduction, les principes fondamentaux de la naturopathie (la notion de terrain, le concept d'homéostasie, etc.), ainsi que de nombreux conseils pour optimiser son capital santé.