Marche, cours, vole

Darcy est l'aîné d'une tribu de sept enfants. Il passe tout son temps libre à s'occuper de ses frères et soeurs pour épauler sa mère qui peine à joindre les deux bouts. Excellent élève, il cumule les bonnes notes... sauf en sport. Le dernier choisi lors de la confection des équipes, c'est lui. Le dernier arrivé lors des épreuves d'endurance, c'est lui. Pourtant, lorsque sa prof d'EPS le surprend en train de courir dans la rue, elle n'en croit pas ses yeux. Darcy s'est moqué d'elle pendant des années, il n'y a pas d'autre explication possible ? ! Le jeune homme court vraiment vite... Elle est même persuadée qu'il possède un don inexploité. Rapidement, l'enseignante comprend que si Darcy a menti toutes ces années, c'est dans l'espoir de ne jamais ressembler à son père. Dans ses jeunes années, le papa de Darcy a été un espoir en athlétisme, mais il a tout gâché en tombant dans la délinquance... Malgré ses appréhensions, Darcy se laisse convaincre et commence à s'entraîner en dehors des cours. Très vite, le lycée prend conscience qu'il n'est qu'à un cheveu d'atteindre les minima pour accéder aux Jeux olympiques. Darcy semble être un véritable prodige ? !