Avoir et se faire avoir

Sur ce que le capitalisme nous fait et fait de nous, un tour de force, une interrogation radicale autour des notions de travail, d'argent, de loisirs, de propriété, de riches et de pauvres... Entre journal de bord et série de conversations entre amis, Eula Biss procède par association d'idées, sur un ton aussi léger que sa réflexion est profonde. Il en résulte une interrogation aussi ludique que radicale sur les manières dont nous internalisons les exigences du capitalisme. Mais aussi et surtout une tentative d'esquisser une vie éthique dans et malgré ce système.