Organiser son mariage

Idées, conseils, astuces pour planifier le jour J Vous allez vous marier ! Le grand jour approche et c'est l'heure de commencer à l'organiser pour que tout soit parfait. La salle, la musique, la décoration, le traiteur... il faut penser à tout cela et tout le reste ! Ne paniquez pas : en suivant ce guide, organiser le plus beau mariage possible sera du gâteau grâce aux très utiles conseils, astuces et plannings. Quand choisir la robe ou le costume du marié, quelle est la date limite de réponse pour les invités, quand réserver le traiteur, faut-il engager un photographe, décoration faite main ou achetée toute prête et pour quelle ambiance ? Autant de questions auxquelles le livre répond pour vivre une organisation sereine et être sûrs de ne rien oublier pour le jour J ! ?