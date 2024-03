Les week-ends de Polka Tome 3 : Polka s'applique

Polka aime dessiner, observer, faire plaisir... Bref, elle s'applique pour le meilleur... et parfois pour le pire ! Samedi, Polka veut remercier Grandesoeur qui lui prépare un bain plein de bulles et de mousse. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Un coeur, bien sûr ! Oui, mais pas n'importe quel coeur... Dimanche, Papi-de-Marseille vient dîner à la maison. Polka décide de lui faire un dessin, un beau dessin avec toute la famille... Deux histoires, parce que le week-end, on a deux fois plus le temps de lire... Un livre à la croisée des albums et des romans 6+, avec deux histoires, celle du samedi ("Les Fourmis" et celle du dimanche ("Les Boucles de Papi"), à partager en famille ou à lire tout(e) seul(e)... . et de partager des fous rires et de grandes émotions ! Partager les week-ends de Polka, c'est partager des tranches de vie pleines de fantaisie, de drôlerie, mais aussi de "délicates attentions". Polka ne manque pas d'imagination pour faire plaisir à ceux qu'elle aime !