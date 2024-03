Un ours, un vrai

Aujourd'hui, la famille Ours part en promenade dans la forêt. Papa Ours lance des défis à Petit Ours : faire la course, nager, grimper aux arbres... mais Petit Ours préférerait chasser les papillons. " C'est pour les ourses mouillées, les limaçons ! " Papa Ours veut que son fils devienne comme lui : un ours qui pourrait courir 100 km à cloche pied avec une ruche sur le dos ou attraper un crocodile pour en faire un paillasson... Petit Ours admire son papa qui n'est jamais fatigué, n'a peur de rien et ne pleure jamais ! Mais à jouer les gros bras, Papa Ours s'attire des ennuis. Heureusement, Petit Ours est là ! Une déconstruction des stéréotypes qui ont la peau dure, avec humour et ironie La suite de Boucle d'ours, avec un Papa Ours encore pétri de clichés !