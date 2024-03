La famille Landry Tome 1 : Ruby

Houma, deux heures de route de La Nouvelle-Orléans. La Louisiane sauvage avec ses superstitions et ses légendes. Là vit Ruby, quinze ans à peine, belle comme un coeur, élevée par une grand-mère aux étranges pouvoirs... Ruby n'a jamais connu ses parents. Sa mère est morte en couches, son père a disparu. Pourquoi ? Comment ? Autant de questions demeurées sans réponses... Comme si un terrible secret pesait sur la famille Landry. Une atmosphère oppressante pour Ruby qui se réfugie dans la peinture. Quand le bonheur lui sourit enfin... Elle rencontre Paul Tate. Coup de foudre, promesse de mariage, Ruby croit ses rêves les plus fous exaucés ! Ignorant qu'autour d'elle, mensonges sordides et secrets inavouables tissent une toile implacable...