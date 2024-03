Sport et société. n°438

Au carrefour des différentes questions de société, le sport s'avère être un prisme révélateur des aspirations de chacun et des évolutions de notre monde. Plus qu'un sujet de santé publique et qu'une économie, le sport est de plus en plus appréhendé comme un terrain d'expérimentation, portant les promesses d'une société plus égalitaire, plus juste (lutte contre toutes les formes de discrimination et contre le sexisme) mais aussi plus respectueuse de l'environnement. Inclusion, égalité, respect, sobriété, tels sont notamment les mots clés portés par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront à Paris à l'été 2024. Au-delà d'un simple état des lieux, ce numéro de Cahiers français met en lumière le rôle du sport comme vecteur de cohésion et d'intégration sociales.