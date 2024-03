Heart Protector

And I will always love you... Voilà maintenant six ans que Gabriel Flores a brisé le coeur de Lana en faisant passer le gang avant leur relation. Depuis, Lana est devenue une chanteuse de renommée internationale. Depuis, Gabriel a compté chaque jour qui s'écoulait, en prison. Il a eu largement le temps de réfléchir à ses choix, à ses erreurs. En privilégiant la vengeance, il a perdu l'amour. Alors, à sa sortie, aller voir Lana s'impose comme une évidence ; il doit lui dire la vérité. Mais très vite son passé le rattrape, et il comprend que Lana est en danger. Dès lors, il ne s'agit plus seulement d'obtenir son pardon ni de l'inciter à céder à l'attraction magnétique qui les pousse aujourd'hui encore l'un vers l'autre ; il s'agit de protéger sa vie. Et pour ça il est prêt à tout, y compris à imposer sa présence à Lana. De jour comme de nuit, il sera là pour veiller sur elle. Qu'elle soit d'accord ou non. A propos de l'autrice Grande romantique, Victoria Arabadzic jongle entre son métier de consultante et l'écriture de romances. L'inspiration ne lui manque jamais, et elle adore créer des univers dans lesquels l'amour domine tous les autres sentiments.