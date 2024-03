La Fille de Diké Tomes 2 & 3 : La Ville miraculeuse

On dit que le Chaos, quand il veut un enfant, pousse une femme à engendrer le jour de Diké. Et sa fille après elle, et ainsi de suite pendant six générations... Et lorsque naîtra la septième, naîtra alors la vraie fille du Chaos. Et celle-ci sera bleue comme la nuit, et celle-ci sera pleine de la force du ciel, et celle-ci mettra la terre en colère. Entraînés par le couple sacré, le Père et la Mère de tous, Pûr, Gê, Aether et leur mère se rendent à la capitale, où ils doivent être formés et leurs étranges capacités, étudiées. Après l'éruption volcanique qui a coûté la vie à leur père, et donné lieu à la résurrection miraculeuse de Pûr, les enfants s'apprêtent à endurer, dans cette ville aux mille merveilles et aux sombres secrets, un déracinement qui leur en apprendra plus sur le monde et sur ses origines, au prix de souffrances et de désillusions terribles. D'une écriture limpide et accessible, Silène Edgar réussit le tour de force d'émerveiller tout en mettant en évidence la vacuité des constructions sociales et religieuses d'un petit monde imaginaire, à travers le regard de trois enfants qui interrogent le manichéisme et les superstitions. La conclusion de la série.