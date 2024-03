Le Lion. 64 autocollants repositionnables

Grâce à ce livre, les enfants peuvent s'amuser de trois façons différentes ! Ils peuvent laisser libre cours à leur créativité sur les pages de coloriage ou encore développer leur concentration et leur connaissance des chiffres et des couleurs sur les pages de coloriage par numéros. Et pour couronner le tout, chaque page s'accompagne d'un autocollant rigolo. Toutes les pages de coloriage sont dotées de contours épais pour aider les enfants à ne pas déborder. Des heures de plaisir garanties grâce à ce livre de coloriages jumbo.