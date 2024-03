Les Cinq surgis du néant accompagnent l'humanité balbutiante, sans savoir encore qui leur a confié cette mission ni où elle doit les mener. Leurs premières réalisations commencent à prendre forme et se combinent en touts plus élaborés, jusqu'à donner naissance à un premier Etat dont l'un d'eux va prendre la tête. Mais la volonté qui les anime et les dépasse, cette volonté initiée par la Spirale, tous les humains ne la partagent pas : les premiers conflits gagnent en fréquence et en intensité. rage de la violence est désormais inéluctable.