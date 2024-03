Un Rossignol dans la ville

David Rothenberg est tout à la fois naturaliste, ornithologue, philosophe de la musique et clarinettiste professionnel américain. Ses multiples intérêts le font réfléchir aux notions de bio- et éco-acoustique, paysages sonores, à l'adaptation des animaux aux bruits de l'anthropocène. Il n'hésite pas à expérimenter lui-même en initiant des dialogues avec sa clarinette et les oiseaux. Ce livre est un merveilleux voyage, mêlant science, philosophie et poésie, au pays des plus beaux chanteurs de l'avifaune européenne.