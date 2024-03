Daphné et les moments parfaits

Daphné est bien entourée : Birson l'ourson, Bilbil la Playmobil, Vieille Poupée et Tiphan, le bébé éléphant, comptent parmi ses plus fidèles compagnons. Sans oublier Boogie, le chien qui est parfois un peu encombrant... Tous la suivraient jusqu'au bout du monde ! Car si Daphné ne sait pas toujours où elle va, elle le fait d'un pas décidé. Et si à chaque moment, tout n'est pas tout à fait parfait, la petite fille choisit d'être elle-même et de transformer le quotidien en aventure.