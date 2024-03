Fréquences célestes. Tome 1

Arwen de La Réault s'inscrit au nombre de ceux que l'on nomme les Eclaireurs de Chemin ou les Transmetteurs de Lumière. Après avoir été initiée par Yeshua (Jésus) et d'autres maîtres ascensionnés, elle touche à la Vérité de la Source et transmet au monde des éléments de réflexion évolutive, applicables au quotidien, permettant à ceux qui sont prêts de mieux absorber notre actuelle transformation dimensionnelle. Alors qu'un abondant et régulier public exprime massivement d'élogieux commentaires à propos du travail et de l'action d'Arwen de La Réault, elle nous propose, avec " Fréquences Célestes ", une série de messages canalisés dans lesquels les Guides s'efforcent de démontrer, de façon simple, pourquoi et comment l'être humain représente le principal vecteur de ses déconvenues dans tous les domaines. Volontairement tenu à l'écart de la Vérité à propos de sa vraie nature et englué dans le reniement de son Essence Divine, l'homme patauge dans les mondes involutifs. Le livre " Fréquences Célestes " est une invitation à la reconnaissance de la nature divine de l'être humain. Véritable source d'inspiration, il enseigne la Parole christique, dénuée de surcharge religieuse ou philosophique. Il représente un puissant outil de développement ascensionnel en plus d'être un repère de référence pratique pour tous les coeurs purs en recherche.