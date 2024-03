Mercure rétrograde - Le pouvoir de tout changer - Prédictions incluses

On entend de plus en plus parler de Mercure rétrograde. Ce mouvement prend de l'ampleur, mais qu'est-ce que cela signifie au juste ? Au cours des années, j'ai constaté à quel point les planètes nous invitent à travailler sur nous-mêmes. Lorsqu'elles transitent sur nos planètes natales, c'est-à-dire quand elles touchent un élément de notre carte du ciel, elles réactivent certaines caractéristiques et ont une influence sur nos vies. Bien sûr, elles ne nous touchent pas tous de la même manière, pourtant lorsqu'on y prête attention, elles nous murmurent des conseils et peuvent devenir des alliées d'évolution. Dans le monde d'aujourd'hui où les communications sont capitales, on comprend vite l'importance de Mercure dans la vie quotidienne. N'avez-vous pas remarqué qu'il arrive à certains moments de l'année où tout semble aller de travers ? On note un surcroît d'accidents sur les routes, les communications sont mal interprétées ou ne se rendent pas à leur destination, une erreur s'est glissée dans un contrat, etc. ? Dans ce livre, vous y trouverez des recommandations et des mises en garde à respecter pour mieux contrecarrer ses effets négatifs. Il vous est également suggéré ce que vous devez faire et ne pas faire pendant la phase rétrograde pour éviter au mieux tous écueils, et plus encore...