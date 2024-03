Anxiété - La boîte à outils - Stratégies et techniques pour gérer l'anxiété

Vous pensez que votre enfant souffre d'anxiété ? Alors ce livre est pour vous ! Que sont le stress et l'anxiété ? D'où proviennent-ils et pourquoi certains enfants et adolescents y sont-ils plus sensibles ? Comment peut-on les prévenir et, si nécessaire, les traiter ? Voilà quelques-unes des questions les plus fréquemment soulevées par les parents et les intervenants. Ariane Hébert nous propose ici des stratégies et des trucs concrets, faciles à mettre en pratique afin d'aider les adultes à intervenir adéquatement. Comment apprendre à l'enfant à gérer son anxiété en : nourrissant son estime personnelle ; développant ses capacités sociales ; utilisant des techniques de relaxation et de respiration ; remplaçant des pensées négatives par des pensées positives ; l'incitant à apprivoiser ses craintes au lieu de les fuir... Ponctuée de faits vécus, de cas cliniques et de réflexions, l'édition revue et augmentée de cet ouvrage renferme quatre nouveaux chapitres : Les écrans et l'anxiété, L'anxiété de performance, L'anxiété post-pandémie, Les neurosciences et l'anxiété.