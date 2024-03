Magicultrice - L'art de la sorcellerie intuitive

Ce livre a été écrit comme un grimoire, un objet de transmission de diverses recettes, activités à pratiquer en famille, rituels à célébrer seul ou à plusieurs, afin de se reconnecter à la magie de la vie, de la nature et du quotidien. Une ode à la douceur et à la créativité, afin de célébrer la vie tout au long de l'année selon les envies, les besoins et les possibilités. Vous retrouverez dans cet ouvrage des recettes et des rituels de sorcellerie pour se reconnecter à ses sens et à soi avec des moodboards inspirants, l'histoire détaillée des différentes traditions, des propositions pour célébrer chaque sabbat, des rituels sacrés expliqués pas à pas, des recettes adaptées à chaque saison (végétariennes) et des espaces pour laisser toute votre magie s'exprimer. Avec cela, vous retrouverez des annexes de yoga et de magnifiques illustrations. Alors, suivez votre Intuition, et laissez parler la sorcière qui est en vous !