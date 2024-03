Depuis l'âge de 6 ans, la passion de l'auteur pour les jardins s'est chaque jour intensifiée. Sa rencontre fortuite avec la magie des jardins japonais, mêlée à l'ancienne sagesse du Feng-Shui chinois, a bouleversé sa perspective. Guidé par ces deux univers, il a patiemment façonné un jardin unique, symbole vivant de son évolution intérieure. A travers cet ouvrage, il nous dévoile, avec générosité et authenticité, sa profonde connexion avec son jardin. Les pages s'illuminent de photos captivantes, invitant le lecteur à une promenade méditative. Chaque coin, chaque pierre, chaque plante devient une réflexion de l'âme, alliant la beauté physique à la quête psychique. En s'appuyant sur son vécu, l'auteur dévoile les secrets du Feng Shui qu'il a utilisés pour sculpter son havre de paix. Mais plus qu'un guide technique, ce livre est une invitation à comprendre comment un jardin peut devenir le miroir de notre évolution, notre transformation et nos aspirations. "Je crée mon jardin Feng-Shui - Un cheminement vers Soi" est plus qu'un manuel de jardinage. C'est une ode à la symbiose entre l'Homme et la Nature, un témoignage vibrant de la façon dont un jardin peut nourrir l'âme autant que le sol. Embarquez dans cette aventure profondément personnelle et découvrez comment, avec chaque graine plantée, chaque pierre placée, vous pouvez également semer les graines d'un renouveau intérieur.