Incarne ton potentiel de lumière - Des clefs concrètes pour rayonner l'Amour inconditionnel et se libérer de ses blessures, peurs et croyances limitantes

Tout dans l'univers n'est qu'énergie. Nous sommes donc tous des êtres de lumière qui vibrons à des fréquences différentes. Mais quelle est cette vibration, de quoi est-elle faite et comment se manifeste-t-elle ? L'auteur nous fait partager sa quête en témoignant du chemin qu'elle a emprunté en en explicitant les divers processus qu'elle a expérimentés pour élever sa vibration et se rapprocher de l'énergie divine. A travers la pratique des plantes sacrées, la guérison angélique, la loi d'attraction, la méditation ou encore le pouvoir des mots, chacun pourra prendre conscience de ses blessures, de ses peurs et s'en libérer enfin pour incarner son potentiel de lumière.