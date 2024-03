Reiki Tao Tö Qi - L'art ancestral de la guérison énergétique - Livre + DVD

Le Reiki Tao Tö Qi est une méthode de santé bien-être fondée sur des soins énergétiques par apposition des mains à autrui, ou à soi-même en auto-traitement. Cette méthode a fait ses preuves d'efficacité depuis les temps les plus anciens, et est utilisé aujourd'hui en milieu hospitalier aux Etats-Unis, au Canada, en Suisse et même en France. Le Reiki Tao Tö Qi permet de rendre sa fluidité à l'énergie Qi (Reiki) qui circule alors librement dans tout le corps, éliminant blocages et tensions qui sont la cause de la plupart des troubles. Il réveille et stimule les forces d'auto-guérison, développe la vitalité, élimine les toxines et régénère. Il rétablit le bien-être et la santé du corps, la paix et l'enthousiasme dans la vie émotionnelle, et la clarté de la pensée au niveau intellectuel. Ses effets sont étonnants et rapides, et sa pratique est des plus simples. Ce manuel, universellement accessible, détaille avec minutie le premier niveau, Shoden, du Reiki Tao Tö Qi. L'inclusion d'un DVD d'initiation au premier degré facilite une immersion pratique sans délai.