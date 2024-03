L'Héritage Lenormand - Un livre & 36 cartes restaurées

Célèbre voyante du XIXe siècle, Mlle Lenormand a inspiré de nombreux ouvrages et jeux de cartes, mais le saviez-vous : elle n'a jamais créé ni même utilisé aucun des jeux portant son nom ? Ses propres écrits et les témoignages de l'époque l'attestent : elle n'utilisait que des cartes à jouer classiques. Si elle avait créé le Petit Lenormand, comment s'organiserait-il ? En réponse, Gabryann Myrddin s'est inspiré de jeux et d'ouvrages anciens pour développer les cartes de L'Héritage Lenormand. Il a ainsi restauré leur interprétation et rectifié leur attribution en cohérence avec la cartomancie classique. Il propose plusieurs méthodes de tirage et même un parallèle avec l'oracle Kipper. Oubliez ce que vous pensez savoir, et entamez ce voyage sur les traces de la plus célèbre cartomancienne de l'histoire, au plus près de sa véritable méthode.