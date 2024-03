Après "Dino Pop", voici "Dodo Pop" un 2e opus des auteurs Tony Voinchet pour les animations et Charlotte Lemaire pour les illustrations. Mais qui donc effraie ces lapereaux ? Un renardeau pointe le bout de son museau, il s'est trompé de terrier ! Il faut qu'il retrouve son abri. Dans ce tout-carton animé, les habitants de la forêt prennent vie sur chaque double-page grâce à des animations pop-up simples et efficaces. Un petit texte accompagne les images apportant des informations sur chaque animal rencontré dans le récit : on apprend ainsi que les écureuils vivent dans les arbres ou les loups font partie d'une meute. Illustré avec subtilité par Charlotte Lemaire qui superpose plusieurs couches de peinture donnant au livre un caractère enfantin en phase avec le public ciblé, les tout-petits. Un petit format pour les petits lecteurs qui pourront manipuler le livre facilement.