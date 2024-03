Les systèmes de sécurité incendie. Comprendre le rôle et l'organisation d'un SSI

Le Système de Sécurité Incendie (SSI) participe à la sécurité active d'un bâtiment en cas de sinistre. La définition des équipements résulte de la combinaison des obligations minimales règlementaires, des attentes de l'exploitant et du niveau de formation des utilisateurs. C'est pourquoi, la notion de SSI peut paraître rébarbative compte tenu de l'ensemble des référentiels à conjuguer. Cet ouvrage vous aidera à comprendre le rôle et l'organisation d'un SSI en répondant à de nombreuses questions telles que : - Comment déterminer la catégorie de SSI à mettre en place ? - Quels sont les différents types de SSI et d'équipements d'alarme ? - Quels sont les composants d'un système de détection incendie (SDI) ? - Qu'est-ce qu'un système de mise en sécurité incendie (SMSI) ? - Quelles sont les règles relatives à l'exploitation et à la maintenance des systèmes ? Ce guide vous permettra d'appréhender le SSI et ses composants et d'intégrer les systèmes dans une approche globale de la prévention incendie. Rédigé par des experts reconnus dans le domaine, le guide "Les systèmes de sécurité incendie" est facile d'accès et didactique. Cette version légèrement actualisée a surtout bénéficié d'un changement de maquette intérieure et d'une nouvelle couverture.