Retour à X. 2024

Une jeune femme revient dans les montagnes de son enfance, là où ont vécu ses parents, ses grands-parents, et les autres avant eux. Elle retrouve avec plaisir les paysages familiers, les odeurs, les sensations, et le souvenir des jeux d'enfants. Elle découvre aussi d'anciennes photographies, enfermées dans une boîte rouge, et, les jours passant, une question se fait de plus en plus pressante : pourquoi les femmes de la famille portent-elles sur leur visage comme un voile ? pourquoi ne sourient-elles pas sauf parfois au tout début de leur jeunesse ? Cela se transmet-il de mère en fille ? Petit à petit, au gré des promenades et de la rencontre des gens du bourg, un souvenir enfoui va aussi resurgir. Ce retour à la source, tant physique que mnésique et sensoriel, s'apparente à une enquête intime et générationnelle qui va reconstruire le passé et éclairer le présent. Comme un passage obligé pour accueillir l'avenir.