L'art est une partie de plaisir

L'existence de Sylvana Lorenz est un happening perpétuel. Tout commence à Nice, en 1968, dans la boutique de Ben, artiste Fluxus, dont la façade composée d'objets hétéroclites proclame : "Tout est art." Encore adolescente, elle en ressort avec un bout de ficelle qu'il considère comme l'une de ses oeuvres. Il la rassure : "Ce n'est pas l'objet qui importe, c'est l'idée." Initiation à l'art conceptuel. Quinze ans plus tard, marchande, experte, puis galeriste, la voilà devenue actrice privilégiée d'une scène artistique en plein boom. Jamais on n'avait vu en France autant d'expositions consacrées aux nouvelles tendances. Figuration libre, Nouveaux Fauves, Street Art, Néo-Géo, art numérique, vidéo, performances... rien ne lui échappe. César, Arman, Basquiat, Keith Haring, Combas, Armleder, Jeff Koons, Fred Forest : avec ces créateurs, ses relations furent tantôt joyeuses, tantôt houleuses, toujours fructueuses. Ces années d'effervescence, Sylvana Lorenz les a vécues en pleine lumière. Artiste de la communication, mêlant vie privée et vie professionnelle, elle raconte "ses artistes, ses amours, ses emmerdes", mais aussi ses années télé, avec un franc-parler qui l'a toujours distinguée dans un milieu dont l'extravagance n'a d'égale que le secret.