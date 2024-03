Templiers, Jésus-Christ, Ordres et sociétés spirituelles ou religieuses. Des mystères antiques, aux réseaux actuels

Ils auraient renié le Christ et craché sur des croix ! Pour la première fois, un ouvrage examine les courants de pensées centrés autour de la notion de Jésus-Christ. Spécialiste de premier plan de la question, l'auteur rappelle d'abord d'où viennent et qui furent les Templiers. Il se penche ensuite sur les Ordres proches et prolonge par les suites à travers les multiples structures qui s'en inspirent ou s'en sont imprégnées : Ordres chevaleresques, honorifique, religieux ou initiatiques, jusqu'à nos jours. Il évoque la franc-maçonnerie templière, et nombre de sociétés discrètes où Jésus se trouve être la référence, à des fins diverses. Les Templiers inspireront divers courants, l'Ordre du Christ, celui de Calatrava, d'Aviz ou de Sainte-Marie d'Evona, de Saint-Thomas d'Acre, de Saint-Georges d'Alfama, de Sainte-Marie d'Espagne, de Montesa, de la Tour d'Epée, des groupes, structures, ou associations, d'hier ou d'aujourd'hui, se revendiquant être des résurgences ou la continuité du Temple, dont l'OSMTJ ou l'OSMTH, les "Templiers catholiques" etc. La Chevalerie templière sera intégrée par la Franc-Maçonnerie, à travers le temps, depuis plus de 400 ans. Citons l'Ordre d'Heredom et de Kilwinning, celui des Chevaliers de Palestine, celui des DeMolay International, tout comme la Stricte Observance Templière, le Régime Ecossais Rectifié, le Rite Ecossais Ancien et Accepté, le Rite Français des Ordres de Sagesse, le Rite Ecossais Primitif, etc. D'autres courants, sociétés initiatiques ou de statut religieux ont pris Jésus-Christ comme référence, parfois via un message d'amour et d'élévation, parfois sous l'angle de l'illuminisme, ou avec le souci d'impacter la société humaine pour y prospérer, agir et convaincre, surtout depuis les 19e et 20e siècles. Citons les Théosophes, la Fellowship, l'Opus Dei, les Témoins de Jéhovah, Les Mormons, Moon, sans être exhaustif.