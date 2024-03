Mortelles Papalines. Une enquête de Michel-Arthur Chevalier

Tour à tour policier à Marseille, restaurateur à Avignon, chef des cuisines de Matignon et membre de la FIN, la Force d'Intervention Nationale, une organisation anti-terroriste secrète sous les ordres directs du Premier ministre, le cuisinier Michel-Arthur Chevalier, alias MAC, a été pendant des années son homme de l'ombre. Un historien assassiné, un ami en danger, une ancienne ville papale qui brigue son indépendance... Entre le Luberon, la cité des Papes et le Ventoux, M.A.C nous entraîne dans une enquête où le passé et le présent s'entremêlent dangereusement.