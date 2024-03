Mukashi Mukashi, Contes du Japon. Kintaro et autres histoires

Le folklore japonais regorge de contes et de fables mettant en scène samouraïs, animaux farceurs et magiques, esprits, monstres et autres sorcières. La collection de recueils Mukashi mukashi (Il était une fois, en japonais) vous propose de découvrir ses histoires très populaires au Japon et souvent méconnues hors de l'archipel. Histoire I : Kintarô Un enfant se lie d'amitié avec les animaux de la forêt. Histoire 2 : Le jizo et les singes Un paysan doit trouver une solution pour chasser les singes qui mangent ses récoltes, mais tout ne se passera pas comme prévu. Histoire 3 : Un père, son fils et un cheval à vendre Un père et son fils se rendent à la ville pour vendre leur cheval. Mais les rencontres le long du chemin vont leur compliquer la tâche.