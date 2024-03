La Loire à Vélo. De Nevers à l'Atlantique

La véloroute de la Loire constitue le voyage à vélo le plus célèbre de l'Hexagone. Emprunter la Loire à Vélo permet de découvrir ou de redécouvrir les châteaux iconiques de la vallée au rythme du fleuve. Extrêmement bien aménagé pour les cyclistes, l'itinéraire offre par ailleurs la possibilité de profiter des paysages variés du dernier grand fleuve sauvage d'Europe, qui est également le plus long fleuve de France. Le parcours est bordé d'un patrimoine architectural et historique extrêmement riche, mais aussi de nombreux jardins et de vignes qui invitent à faire une halte dégustative ou contemplative avant de finir le voyage sur les plages de l'Atlantique Cartes topographiques exactes, profils d'élévation et de distances, informations précises sur l'itinéraire cyclable, nombreux plans de villes et de localités, informations sur les attractions touristiques et culturelles de la région et liste détaillée d'hébergements, vous trouvez tout ce qu'il vous faut pour votre voyage à vélo. bikeline - Par des cyclistes, pour des cyclistes.