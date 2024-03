Chihuahua Tome 4 : Une classe de neige bien givrée

Pas d'école ce matin pour Paul, Groui, Gilbert et leurs amis, car c'est le jour du départ pour la montagne, en classe de neige. L'aventure commence dès le voyage en car et sa conductrice aux yeux instables... et se poursuit dans le drôle d'hôtel où ils sont hébergés - mais qui est son véritable propriétaire ? Sans compter que la pleine lune s'annonce, et avec elle la transformation de Paul en loup-garou... Bref, des vacances bien monstrueuses pour l'école Chihuahua !