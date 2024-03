Rejetons de laboratoire, les Ysbrid forment le bataillon de l'ultime recours. Discrets, efficaces et dotés de pouvoirs extraordinaires, ils nettoient, exfiltrent et se salissent les mains au besoin. Dimitri et Jax sont de ceux-là. Inséparables depuis le berceau, les deux hommes sont fusionnels : entre eux, pas de place pour les secrets ou les tabous. Leur amitié est sans frontières et qu'importe ce qu'en disent les autres. Pour Jax, tant que Dimitri est à ses côtés, la vie est belle et sans questions. Pourtant, à l'aube d'une mission plus périlleuse que toutes les autres, Dimitri se montre de plus en plus distant. Quels nuages lui encombrent l'esprit ? Jax est bien décidé à le découvrir, car il n'acceptera jamais que leur amitié prenne du plomb dans l'aile. Mais est-ce bien d'amitié dont il est question ?