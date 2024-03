La Maison hantée de Nino et Zoé. Tome 2 Le secret de Tilda

Nino et Zoé ne sont pas au bout de leurs aventures surnaturelles ! Après avoir découvert que leur maison est hantée par Tilda, une jeune fantôme de leur âge, le frère et la soeur continuent d'élucider différents mystères : un bruit étrange derrière les murs de la cave, une voisine qui prédit l'avenir, une ombre terrifiante dans un champ de maïs... jusqu'à rencontrer un vrai problème : les parents de Tilda hantent également la maison, et n'ont aucune envie de la partager ! Les cinq histoires de ce recueil : La cave - La voisine - Le champ - Le dîner - Le départ