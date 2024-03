Le cinéma en énigmes. Quand le 7ème art met votre cerveau à l'épreuve

Dans Matrix, Neo choisit-il la pilule bleue ou la pilule rouge ? Quels sont les derniers mots de Charles Foster Kane dans Citizen Kane ? Vous pensez connaître les films les plus célèbres d'Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Martin Scorsese, James Cameron, Christopher Nolan, Pedro Almodovar... ? En êtes-vous bien sûr ? Cet ouvrage vous propose un parcours à travers le 7ème art, mettant à l'épreuve votre mémoire et vos capacités cérébrales. Il s'agit de déchiffrer une centaine d'énigmes couvrant un grand nombre de films, issus de tous les genres : horreur, comédie, science-fiction, films d'art et d'essai, de super-héros, d'action, etc. Organisé en chapitre, il retrace tout le processus de création d'un film : depuis le noyau d'une idée, présenté dans un pitch, en passant par l'écriture du scénario, le tournage, le montage et la postproduction, jusqu'à la manière dont il est commercialisé et récompensé. Fan occasionnel ou passionné du grand écran, ce livre est parfait pour tester vos connaissances et enrichir votre culture cinématographique.