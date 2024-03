La ferme de la Ruchotte. Fred Ménager

"La Ruchotte" ça sonne clair, gourmand et enjoué comme une ritournelle, de quoi se mettre en jambes et à table. Elle surgit au détour d'un chemin désolé, grosse ferme en carré cernée de haies et de murgers. L'endroit est un petit bout de plateau calcaire bourguignon rude et beau, où l'on se régale du regard parmi les taillis en plein bourgeonnement, l'herbe jaunie de la lande et les coupes sombres. En 2002, Fred Ménager s'y installe, au milieu de nulle part, avec le projet d'élever sur cinq hectares tout ce qu'il proposera sur une longue table d'hôtes. Son CAP de cuisine en main, il débarque en 1991 à Mionnay, chez Alain Chapel, mort quelques mois plus tôt. "C'était mon modèle, il accordait une importance de dingue au produit. J'ai tout réappris, les cuissons, faire des fonds, des bisques. C'est là que j'ai trouvé ma famille de cuisine. Le savoir-faire s'apprend, le produit, lui, ne s'apprend pas".