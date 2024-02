La toile des femmes est une histoire de passage. De ce moment suspendu ou la jeune femme devient mère et fait du même coup l'expérience de la vie et de la mort. Car dans l'intimité de la naissance d'une mère, les sentiments se mêlent et s'entrechoquent en une ambivalence vertigineuse et souvent tue. La toile des femmes est aussi une histoire de transmission charnelle. De ce qui se dit dans les silences et s'enseigne au coeur de la toile, celle que nos ancêtres ont tissée depuis des générations. Quête de sens d'une jeune femme, tout juste devenue mère, qui devra affronter seule l'entrée dans la parentalité et l'effondrement de tout ce qu'elle avait imaginé. En découvrant la puissance de ses racines, Esther trouvera la voie vers sa maternité". On ne naît pas femme : on le devient" Simone de Beauvoir