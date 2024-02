Corruption et fraude dans la crise COVID depuis 2020

Un tableau critique, depuis le prisme d'experts, de la gestion de la crise COVID Les décisions politiques imposées aux populations pendant la crise COVID ont été sans précédent dans l'histoire, tant dans leur violence, que dans leur motif et leur amplitude. Dans cet ouvrage, vous trouverez un tableau critique, depuis le prisme d'experts, qui fait figure de témoignage historique et de recadrage scientifique. Il s'agit d'un panorama depuis mars 2020 jusqu'à septembre 2022 démontrant que, lorsque les sciences dites " dures " s'allient aux sciences humaines, pour donner au public une vision d'ensemble, précise, nuancée et pluridisciplinaire, elles honorent la " science avec conscience " dont nous avons tant manqué dans cette crise politique. L'ensemble de ce tableau incite à la réflexion sur le rôle de la corruption dans le déferlement totalitaire : la fraude permet de soumettre les masses, et d'obtenir leur consentement par manipulation et extorsion. Il est donc essentiel d'y voir clair. C'est tout l'enjeu de cet ouvrage, qui cherche à vous donner les outils d'un discernement plus aiguisé. Avec les contributions de : Maître Virginie de Araujo-Recchia, avocate, sur la corruption juridique ; Ariane Bilheran, sur la corruption philosophique et psychologique ; Slobodan Despot, rédacteur en chef de L'Antipresse et Laurent Mucchielli, sociologue, directeur de recherche au CNRS, sur la corruption des médias de masse ; Pierre Chaillot, chercheur, auteur de la chaîne Décoder l'éco, sur la corruption des chiffres et de leurs interprétations ; Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé, sur la corruption systémique et endémique des systèmes de santé.