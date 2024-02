VST N° 161, février 2024 : Métiers de l'humain. La résistance s'organise

De moins en moins d'inscrits à Parcoursup dans les professions sociales ; des effectifs en formation en nette diminution : certains promos sont à moitié pleines ; des établissements qui peinent à trouver des travailleurs sociaux qualifiés... Une avalanche de témoignages sur les réseaux sociaux de professionnels qui démissionnent, qui n'en peuvent plus des méthodes managériales féroces, qui disent ne plus (re)trouver les sens de leur engagement premier, noyés sous les procédures, évaluations et autres tracasseries incessantes... Que se passe- t-il dans les professions sociales où longtemps le sens de l'engagement et de la solidarité a pu compenser la faible reconnaissance salariale ? Enfin notons que ça n'est pas tous le travailleurs du social qui sont gagnés par la morosité ambiante. Il y a peut-être une crise générale du rapport au travail. Un peu partout des résistances s'organisent à bas bruit, des inventions naissent, des espoirs demeurent vivants.