Les petits secrets des plantes

A quoi sert la biodiversité du monde végétal ? Les réponses à toutes tes questions (pratiques) sur les plantes Il y a plus de 200 000 espèces de plantes à fleurs connues dans le monde. Chacune a son rôle à jouer et contribue à enrichir la biodiversité de notre planète, la grande communauté des êtres vivants, végétaux ou animaux qui interagissent au sein de leurs écosystèmes. La richesse de cette biodiversité permet à l'homme de vivre sur la planète Terre en lui apportant nourriture, matières premières pour s'habiller, se chauffer, se déplacer ou créer des outils mais aussi se divertir et se soigner. Ce documentaire propose des réponses aux questions essentielles que tout un chacun peut se poser.