Charles Baudelaire, l'homme des foules. Charles Baudelaire est considéré comme le fondateur de la poésie moderne qu'il a très profondément marquée de son empreinte. Son influence dépasse largement nos frontières. En quelque sorte, tout poète moderne le reçoit en héritage. Pourquoi ? Cet essai tentera de répondre à cette question. Pour cela, il importe tout d'abord de revenir sur les innovations propres à son oeuvre et sur la manière dont elles ont été reconnues ou non, accueillies ou rejetées du vivant du poète. Qu'apporte-t-elle de nouveau ? En quoi est-elle différente ? J'envisage ensuite de commenter la lecture qu'en ont fait ses successeurs immédiats et les marques qu'elle a pu imprimer dans leur propre écriture : chez Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Laforgue, Huysmans notamment, l'héritage est immédiatement perceptible... Dans un troisième temps, je prolongerai cette réception vers quelques grands auteurs du XXe siècle particulièrement attachés à cette oeuvre, ou qui ont parfois polémiqué avec elle : Jouve, Claudel, Valéry, Proust, Breton, Sartre, Bataille, Bonnefoy, Deguy... A chacun son Baudelaire : l'heure n'est plus alors aux filiations mais aux réappropriations et aux relectures... Enfin, je m'intéresserai à la façon dont l'oeuvre de Baudelaire a été reçue et accueillie à l'étranger (par Rilke, Pasternak, Swinburne, D'Annunzio, Stefan George, Hofmannsthal notamment... .)