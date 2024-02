De l'oenologie à la viticulture. 3e édition revue et augmentée

Aujourd'hui, la filière vitivinicole s'organise en définissant d'abord la demande en vins puis en choisissant des pratiques adaptées aux potentialités du terroir. Elle doit faire face à l'évolution profonde des marchés et des attentes des consommateurs, et aux défis du changement climatique. Cette nouvelle édition augmentée et mise à jour aborde l'ensemble des étapes allant de l'environnement de la vigne à l'élaboration du vin, jusqu'à sa dégustation et ses effets sur la santé : climats, sols, terroirs, cépages, santé de la vigne, méthodes de culture, tailles, viticulture durable, appellations, vinification, composition du vin, innovations techniques, qualités organoleptiques, recherche sur les polyphénols et les arômes, dégustation sensorielle. Ce livre illustré concilie les explications scientifiques des processus et la pédagogie des savoir-faire grâce à l'expérience des auteurs. Il s'adresse à tout lecteur intéressé par le monde du vin, qu'il soit viticulteur, oenologue, consommateur éclairé ou étudiant.