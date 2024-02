L'Imposture du travail

Repenser le travail à partir du travail gratuit et invisible. " Travail ", " travailleur ", deux notions aujourd'hui construites à partir d'un sujet masculin, et associées automatiquement aux idées de " rémunération ", " emploi ", " productivité ". Mais si nous déplacions notre regard, comme nous y invite Maud Simonet ici, pour repenser ces notions au féminin, et apercevoir ainsi cet autre " travail " sur lequel repose aussi notre société, souvent réalisé par des femmes, mais pas seulement ? Travail domestique, soin des autres, bénévolat, travail associatif, engagement citoyen, mais aussi activités en ligne, stages, pratique artistique, etc. Toutes ces activités qui ne sont pas considérées come du travail, mais comme : de l'amour, de la passion, de la formation, de l'engagement, du loisir... A partir de là, c'est une autre perspective qui s'ouvre à nous. Une perspective qui oblige à penser ensemble travail rémunéré et travail gratuit, travail visible et travail invisible. Une perspective qui nous montre que, si tout n'est pas forcément " travail ", tout ou presque peut-être approprié comme tel par le capitalisme aujourd'hui, et qui nous invite à prendre le recul nécessaire à l'émancipation.