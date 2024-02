Derniers moments de grand-papa

Grand-papa est malade. Il perd des bouts de lui. Petit à petit, son corps l'abandonne à cause d'une maladie que personne n'arrive à guérir. Alors, Grand-papa a pris une décision importante : il préfère partir pendant qu'on peut se dire " je t'aime ". A travers ce récit, Yvan DeMuy aborde le thème de l'aide médicale à mourir. La jeune narratrice y raconte la maladie de son grand-père, les réflexions de ce dernier sur la vie et la mort ainsi que le moment où il part sereinement. Dans ses illustrations, Janou-Eve LeGuerrier crée un univers poétique qui présente un " ailleurs " symbolique réconfortant, parsemé de maisonnettes tirées par des oiseaux. Voici un album empreint de sensibilité qui tend à mettre en lumière le cheminement de ceux qui reçoivent l'aide médicale à mourir et celui de leurs proches.