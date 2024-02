La Grèce hellénistique et romaine. D'Alexandre le Grand à Hadrien (336 avant notre ère-138 de notre ère)

Pendant la période hellénistique, le monde grec connaît son extension maximale : Egypte, Syrie, Mésopotamie, plateau Iranien et Asie centrale jusqu'aux portes de l'Inde. Dans le sillage de la conquête d'Alexandre et d'une active politique de fondations poursuivie par les grands royaumes issus de la dislocation de l'Empire, le modèle traditionnel de la cité grecque connaît une diffusion remarquable. Ce mouvement, à l'échelle locale, accompagne la large diffusion de la démocratie. Pour autant, à un niveau supérieur, c'est la monarchie qui s'impose. Souverains absolus vivant dans des palais fastueux au milieu de leur cour, les rois hellénistiques disposent à leur gré de leurs territoires, de leurs sujets et des cités qui y sont implantées. Même le système du principat, instauré pour plusieurs siècles par Auguste, s'inspire de la monarchie hellénistique. Les facteurs de continuité avec la période classique sont toutefois évidents : les sociétés grecques restent fondées sur l'esclavage et unies, malgré le morcellement politique et les dominations successives, par des valeurs et un mode de vie communs, qui les distinguent à leurs yeux de ceux qu'ils nomment " barbares " – les Perses laissant simplement la place aux Galates. Cette histoire se clôt avec Hadrien, dont le règne marque un âge d'or de l'Orient grec et fournit la preuve, incontestable, du rôle joué par les Romains dans la transmission de l'héritage hellénistique jusqu'à nous. A l'appui d'une iconographie magnifique, d'une cartographie originale et de sources d'une richesse remarquable, découvertes jusqu'aux confins de l'Empire d'Alexandre et même au-delà, les auteurs retracent, avec détails et nuances, l'histoire du monde grec hellénistique et romain.