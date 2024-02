Mettez-vous à mon école. L'évangile de Matthieu

"Mettez-vous à mon école" . Jésus présente à ses disciples un chemin de connaissance et d'imitation. Jésus n'est pas un maître qui avec sévérité impose aux autres des poids que lui-même ne porte pas : telle était l'accusation que lui lançaient les docteurs de la loi. Il s'adresse aux humbles et aux petits, aux pauvres, aux nécessiteux parce que Lui-même s'est fait petit et humble. Il comprend les pauvres et ceux qui souffrent parce qu'Il est lui-même pauvre et éprouvé par les douleurs. Pour sauver l'humanité, Jésus n'a pas parcouru un chemin facile ; au contraire, son chemin a été douloureux et difficile. Comme le rappelle la lettre aux Philippiens : "Il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix ! " (2, 8). Le joug que les pauvres et les opprimés portent est le même joug qu'Il a porté avant eux : c'est pourquoi il s'agit d'un joug léger. Il a chargé sur ses épaules les douleurs et les péchés de toute l'humanité. Pour le disciple, recevoir le joug de Jésus signifie donc recevoir sa révélation et l'accueillir : en Lui la miséricorde de Dieu s'est chargée des pauvretés des hommes, en donnant ainsi à tous la possibilité du salut. Pape François 14 septembre 2016 Lecture de l'évangile de Matthieu - textes et commentaires (Pape François).