Le Secret. Cartes de manifestation

Les cartes du best-seller international Le Secret de Rhonda Byrne " Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir, car la puissance de tes pensées est infinie. " Rhonda Byrne Chaque être humain a le pouvoir inné de créer tout ce qu'il veut. En utilisant cette faculté, tu peux être, faire ou avoir ce que tu désires. C'est ce pouvoir que nous appelons Le Secret. Ces 65 cartes de manifestation sont conçues pour t'aider à mettre en oeuvre cette connaissance qui va changer ta vie. Elles reprennent les enseignements les plus importants du Secret sur la loi de l'attraction, ainsi que des pratiques simples et puissantes pour t'assurer de créer ce que tu souhaites : le bonheur, la santé, la richesse, ou tout ce dont tu peux rêver. Et grâce au livret d'accompagnement, tu découvriras les trois étapes du protocole de manifestation le plus puissant qui existe en ce monde...