Le concile de Merlin : Intégrale Volume 2

Parcourant le monde, de Maen-Hir en Dolmen, Gildas et Gwendaëlle traquent sans relâche le secret des secrets. Dans leur quête, ils tentent de se protéger des ennemis innombrables dont le plus terrible est l'Ombre, sans nom et aux multiples formes. Sous la brise froide de la côte de Rhuys ou les vents brûlants du désert, les deux inséparables devinent qu'une révélation se dessine peu à peu : et si le plus grand enchanteur n'avait en vérité jamais cherché le Graal, durant toutes ces années ?? Se pourrait-il qu'il l'ait découvert puis dissimulé, et que celui-ci soit bien différent de ce qu'on croit ?? Gwendaëlle et Gildas n'espèrent bientôt plus qu'une chose : trouver un moyen de défaire l'Ombre et recouvrer enfin la paix. Né en 1976 en banlieue parisienne, Lionel Cruzille travaille plusieurs années dans les services d'urgences des hôpitaux de Paris puis change de vie. En 2005, sa rencontre avec la méditation et le Qi gong marquera un tournant important et il ne cessera dès lors de les pratiquer. Il retourne ensuite à l'écriture. Ses essais abordent une spiritualité au-delà de la religion, à l'instar des enseignements qu'il a reçus. Et dans ce prolongement, ses romans explorent le sens du réel, questionnent le monde actuel et ses enjeux, ou encore reflètent la quête intérieure de chacun.