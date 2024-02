Les Villes électriques. Autour du monde avec le maître de l’espionnage

Espion et romancier, Ian Fleming fut aussi journaliste. En 1959 et 1960, il effectue un tour du monde pour le Sunday Times qui publie en feuilleton ses récits de voyages à Hong Kong, Macao, Tokyo, Honolulu, Los Angeles, Las Vegas, Chicago, New York, Hambourg, Berlin, Vienne, Genève, Naples et Monte-Carlo. Tel un agent double, Fleming met à profit ces reportages pour mener une grande enquête sur la criminalité mondiale et les trafics en tous genres (or, drogue, prostitution), inépuisables sources d'inspiration pour ses romans. Ces récits de voyages constitueront d'ailleurs un trésor pour les scénaristes et réalisateurs de la saga James Bond, résolument fidèles à "l'esprit Fleming". Observateur clairvoyant, passionné de géopolitique, Ian Fleming prophétise, entre les lignes de ces Villes électriques, la montée en puissance de l'Asie, les paradis fiscaux, le tourisme de masse, l'avènement des narcos, la course à l'armement nucléaire, le pouvoir grandissant des médias et la perte d'influence de l'Occident.