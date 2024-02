L'épouse de la bête

Une alliance entre la meute des hommes loups et celle des hommes renards est organisée sous prétexte de maintenir la paix entre ces dernières. C'est Hinata, un renard mal-aimé, qui est chargé de se faire passer pour une femelle et d'épouser Kyôya, le fils du chef des loups, pour l'assassiner dès qu'il en aura l'occasion. Le soir même, son plan échoue et il décide de s'enfuir lorsque Kyôya découvre sa condition d'esprit renard à neuf queues qui lui vaut la haine des siens. Alors qu'il croit recevoir le coup final, le prince lui murmure qu'il compte bien profiter de leur " nuit de noce "...